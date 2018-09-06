Suudi Arabistan'da din kullanılarak yapılan şakalara ceza geliyor!

Suudi Arabistan Başsavcılığı, sosyal ağlarda dini konular kullanılarak şaka yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu.

Savcılığın Twitter üzerinden yayınladığı açıklamada, sosyal medya üzerinden kamu düzenini tehlikeye atacak paylaşımların siber suç olarak işlem göreceği, bu tür paylaşımlarda bulunanların 5 yıla kadar hapis cezası ve 3 milyon riyal (yaklaşık 800 bin dolar) para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden yayınlanan alaycı, tahrik edici ve rahatsızlık veren içeriklerle genel ahlak değerlerine, dini değerlere saldırılması ve kamu düzeninin bozulması, siber suç sayılacak" ifadelerine yer verildi.

SİTE KURUCUSU, DİN ADAMLARI ELEŞTİRİSİ NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

2012'de ‘Suudi Liberal Ağı' sitesinin kurucusu Raif Badawi, ülkedeki din adamlarını ve din polisini eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Suudi blog yazarına, ‘siber suç, babaya itaatsizlik etmek ve İslam'ı aşağılamak' gibi suçlar da yöneltilmişti. Badawi, bin kırbaç ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.