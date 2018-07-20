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Suudi Arabistan'da değişim devam ediyor... Şimdi de Vehhabiliği inkar ettiler!

Suudi Arabistan Yüksek Alimler Konseyi üyesi Abdullah el-Muni, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Vehhabilik vehim ve hayaldir, gerçek tabloda bir şey ifade etmez.” diye konuştu.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:50
Suudi Arabistan'da değişim devam ediyor... Şimdi de Vehhabiliği inkar ettiler!

 yeniakit.com.tr Suudi Arabistan’ın “reform” maskeli dönüşüm hareketi yeni bir boyut kazandı. Yıllardır Ehl-i Sünnet Müslümanları küçük görecek kadar Vehhabilik çizgisinde hareket eden Suudi Arabistan, bu görüşü inkar etmeye başladı. Suudi Arabistan Yüksek Alimler Konseyi üyesi Abdullah el-Muni, “Vehhabilik vehim ve hayaldir, gerçek tabloda bir şey ifade etmez.” dedi.

Suudi Arabistan Yüksel Alimler Konseyi üyesiAbdullah el-Muni, ülkesinin resmi televizyon kanalı es-Suudiyye’de yayınlanan fetva içerikli televizyon programında kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

VEHHABİLİK VEHİM VE HAYALDİR

Bir izleyicinin sorusu üzerine ülkesinin yıllardır benimsediği Vehhabilik hakkında konuşan el-Muni, “Vehhabilik vehim ve hayaldir, gerçek tabloda bir şey ifade etmez.” dedi.

SİYASİ İFTİRADIR

Suudi Arabistan’ın Vehhabilik ile vasfedilmesinin ‘siyasi bir iftira olduğunu’ savunan Muni, “Bu ülkeye ve üstündekilere (yöneticilere) nefret yöneltiyorlar.” diye konuştu.

ILIMLI İSLAM’IN BİR PARÇASI…

Şeyhin bu konuşmasından sonra ülkede Vehhabiliğin inkar edilmesi, son zamanlarda M. bin Selman eliyle Suudi Arabistan’ın sahiplendiği “ılımlı İslam” projesinin son adımı olarak değerlendirildi. Ülkede son dönemde Veliaht Prens M. bin Selman'ın hayata geçirdiği reform paketleriyle sinema salonları kurulmuş, yeni reformların da geleceği açıklanmıştı.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 12:50
  1. Vehhabilik
  2. Abdullah el-Muni
  3. Suudi Arabistan
  4. Muhammed bin Selman

YORUM YAZ

  • kafkazkafkaz7 dk önce
    ...din diye bir sahsi putlastiran tarikatcilar dahi var ! seyhlerine tapan sapiklar Turkiyede milyonlarca -kendinize bakinda suslu mescidler amma bom-bos bu bir beladir//// onlara vahhabi adinida iran ve ona benzer sapiklar vermisler ---onlar selefin yolunda olanlardir.KENDI GOZUNUZDEKI ODUNU KOYUBDA BASKASININ GOZUNDE COP ARAMAYIN
  • GaffurGaffur17 dk önce
    Yüzlerinden nur akıyor maşallah...
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