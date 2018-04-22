Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da darbe korkusu sonrası ilk yasak!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kraliyet Sarayı civarında uçan drone'nin güvenlik kuvvetlerince vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.

22 Nisan 2018 Pazar 23:15
Suudi Arabistan'da darbe korkusu sonrası ilk yasak!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayı civarında dün muhtemel siyasi darbe korkusu salan silah sesleri ile sarayın üstünde uçan drone'nin düşürülmesinin ardından ülkede drone uçuşları konusunda acil tedbir alındı. Drone ile çekilen görüntüler de internette yayımlanırken, drone'nin düşürülmesi sırasında kralın sarayda olmadığı açıklandı.

Suudi Arabistan sivilleri vurdu: 18 ölü!

POLİSTEN İZİN ŞARTI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, droneler ile ilgili düzenlemenin son aşamada olduğunu, düzenleme yapılıncaya kadar droneler'in polisten izin alarak izin verilen alanlarda uçurulması gerektiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da darbe iddiası: Saray çevresinde çatışma sesleri!

DARBE KORKUSU

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetimi altında radikal değişiklikler yapılmış, çok sayıda prens ve iş adamı gözaltına alınmıştı. 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bir saray darbesiyle kuzenini veliahtlıktan indirmiş ve rüşvet iddialarıyla prensleri gözaltına aldırmış, din adamlarını da hapse attırmıştı.

Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

Suudi Arabistan'da darbe iddiası! Suudi ajans: Drone vuruldu!

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 23:15
  1. Drone
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron'dan 'Suriye' açıklaması: Biz ayrılırsak savaş çıkar
    1. Macron'dan 'Suriye' açıklaması: Biz..
    2. Suudi Arabistan'da darbe korkusu..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert..
    4. Elazığ'da kamyonet ile otomobil..
    5. Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 3 ölü
    6. İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekillerin..
    7. Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine..
    8. Zirveyi bırakmıyor! Beşiktaş'tan bu..
    9. Suudi Arabistan'da kırmızı alarm:..
    10. Tekirdağspor amatör kümeye düştü
    11. 29 üst düzey teröristin cehenneme..
    12. Husiler, Suudi Arabistan'a füze attı
    13. "ABD'li yetkililer 'Türk ordusu artık..
    14. İran'da "Azeriler Farstır"..
    15. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    16. Sırlarla dolu köyün gizemli Evliyası!
    17. Destici'den 'seçim' ile ilgili teklif..
    18. Beşiktaş'ta derbi öncesi üzücü haber
    19. Bursa'da kullandığı traktörün altında..
    20. Umutlanan BAE muhalefete gaz verdi!..
    METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
    METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!