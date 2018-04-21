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Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

Suudi Arabistan'da darbe olduğu iddia ediliyor. Saray çevresinde çatışmalar yaşanıyor ve savaş uçakları uçuyor..

21 Nisan 2018 Cumartesi 22:48
Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

YENİAKİT.COM.TR -  Suudi Arabistan'da darbe olduğu iddia ediliyor. Saray çevresinde çatışmalar yaşanıyor ve savaş uçakları uçuyor..

Saldırıda kullanılan silahların ağır ve ordu malı silahlar olduğu iddia ediliyor. Terör saldırısından ziyade planlı bir darbe girişimi olduğu ihtimali düşünülüyor.

İşte ilk görüntüler:

 

 

 

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 22:48
  1. Suudi Arabistan'da darbe

YORUM YAZ

  • hilmihilmi15 dk önce
    İnşallah samimi müslümanlar darbe yapıyordur !!Yahudi köpeği arap şeyhlerini indirirlerse ümmet nefes alır ! Biraz şuur biraz iman ! Dünyada müslümanlar zulüm görüyor ! Arapların umrunda değil.
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