Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

YENİAKİT.COM.TR - Suudi Arabistan'da darbe olduğu iddia ediliyor. Saray çevresinde çatışmalar yaşanıyor ve savaş uçakları uçuyor..

Saldırıda kullanılan silahların ağır ve ordu malı silahlar olduğu iddia ediliyor. Terör saldırısından ziyade planlı bir darbe girişimi olduğu ihtimali düşünülüyor.

İşte ilk görüntüler:

انباء عن اطلاق نار واستنفار امني في قصر الملك سلمان بالرياض العوجا

١/١#الرياضpic.twitter.com/kY7AfW9hRr — الجلاد (@JLAD_qtr) 21 Nisan 2018

Ayrıntılar geliyor...