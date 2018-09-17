Suudi Arabistan'da bir Kabe imamı daha gözaltına alındı!
Önceki akşam Kabe imamlarından Abdulaziz Bandar Balila da gözaltına alındı.17 Eylül 2018 Pazartesi 17:59
Kabe imamlarından Abdulaziz Bandar Balila, Suudi Arabistan makamlarınca gözaltına alındı.
Sosyal medyada "Mu'tekal Ra'y" yani "Düşünce Mahkumları" adıyla paylaşımlar yapan hesabın aktardığına göre, Suudi Arabistan makamlarınca gözaltına alınan Balila, 4 gün mahkum edildikten sonra serbest bırakıldı.
Balila'nın evine gece vakti yapılan baskınla hukuksuz ve gayri-insani bir şekilde gözaltına alındığı ifade edildi. Balila'nın gözaltına alınma gerekçesinin ise, "Suudi Arabistan yönetiminin belirlediği bazı sınırları aştığı şüphesini barındırması" olarak açıklandı.
KAYNAK: YENİ ŞAFAK
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