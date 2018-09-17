Suudi Arabistan'da bir Kabe imamı daha gözaltına alındı!

Kabe imamlarından Abdulaziz Bandar Balila, Suudi Arabistan makamlarınca gözaltına alındı.

Sosyal medyada "Mu'tekal Ra'y" yani "Düşünce Mahkumları" adıyla paylaşımlar yapan hesabın aktardığına göre, Suudi Arabistan makamlarınca gözaltına alınan Balila, 4 gün mahkum edildikten sonra serbest bırakıldı.

Balila'nın evine gece vakti yapılan baskınla hukuksuz ve gayri-insani bir şekilde gözaltına alındığı ifade edildi. Balila'nın gözaltına alınma gerekçesinin ise, "Suudi Arabistan yönetiminin belirlediği bazı sınırları aştığı şüphesini barındırması" olarak açıklandı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK