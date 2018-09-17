0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da bir Kabe imamı daha gözaltına alındı!

Önceki akşam Kabe imamlarından Abdulaziz Bandar Balila da gözaltına alındı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:59
Suudi Arabistan'da bir Kabe imamı daha gözaltına alındı!

Kabe imamlarından Abdulaziz Bandar Balila, Suudi Arabistan makamlarınca gözaltına alındı.

Sosyal medyada "Mu'tekal Ra'y" yani "Düşünce Mahkumları" adıyla paylaşımlar yapan hesabın aktardığına göre, Suudi Arabistan makamlarınca gözaltına alınan Balila, 4 gün mahkum edildikten sonra serbest bırakıldı.

Balila'nın evine gece vakti yapılan baskınla hukuksuz ve gayri-insani bir şekilde gözaltına alındığı ifade edildi. Balila'nın gözaltına alınma gerekçesinin ise, "Suudi Arabistan yönetiminin belirlediği bazı sınırları aştığı şüphesini barındırması" olarak açıklandı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:59
  1. suudi arabistan
  2. kabe
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli çocuk, abdest almak isterken kanala düşüp öldü
    1. Suriyeli çocuk, abdest almak isterken..
    2. AB ülkelerinin bakanları toplantıda..
    3. Dünyanın en yaşlı yunusu öldü
    4. Antalya'da şiddetli rüzgar evin..
    5. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında sokağa..
    6. Tokat'ta otomobil beton pompası..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    8. Siirt'te 2 köy ve 3 mahallede sokağa..
    9. Yanığa acil olarak ne yapmalısınız?
    10. Bursa'da toplu balık ölümleri görülen..
    11. Alibeyköy’de sokak ortasında dehşet!..
    12. Avrupa Merkez Bankası yeni banknotları..
    13. Danimarka, kayıt dışı binlerce..
    14. Antalya'da şiddetli rüzgar bir evin..
    15. İstanbul'da dehşet anları! Sokak..
    16. Angela Merkel-Seehofer krizinde..
    17. Türk kulübü Altınordu için 60 milyon..
    18. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da..
    19. Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehre giren..
    20. Denizli AGD'nin standına büyük ilgi
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?