Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası açıldı Japon bankası Sumitomo Mitsui Suudi Arabistan'daki ilk şubesini başkent Riyad'daaçtı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Japon bankası Sumitomo Mitsui ülkedeki ilk şubesini açtı.



Şubenin açılışına katılan Japonya'nın Riyad Büyükelçisi Tsukasa Uemura, Sumitomo Bank'ın dünyanın en büyük bankaları arasında yer aldığını ve finans konusunda büyük deneyime sahip olduğunu söyledi. Daha fazla Japon yatırımcı bekleniyor Uemura, açılan bu ilk şubeyle ülkeye daha fazla Japon yatırımcının gelmesini ümit ettiğini belirtti. Suudi Arabistan 2014 petrol fiyatlarının düşmesi üzerine ülkeye yeni yatırımları çekmek amacıyla yabancı bankların şubelerinin açılması için gerekli icraatlarda kolaylıkları sağlama yönünde adımlar attı.



Suudi Arabistan'da 12 yerel, 13 yabancı banka bulunuyor.

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