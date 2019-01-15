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Suudi Arabistan'da bir genç kız daha ailesinden kaçtı

15 Ocak 2019 Salı 22:03
Suudi Arabistan'da bir genç kız daha ailesinden kaçtı

BEYRUT (AA) - Suudi Arabistan'da bir genç kız daha şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesinden kaçarak sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Suudi Arabistan'da sosyal medya aktivistleri, dünden bu yana ailesi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle evden kaçan Nucud el-Mendil isimli genç kız hakkında paylaşımlarda bulunuyor.

Nucud el-Mendil isimli genç kız, Twitter hesabından yayımladığı ses kaydında, babasının kendisine sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını ileri sürüyor.

Kendisini başkent Riyad'da ikamet eden bir ailenin kızı olarak tanıtan Mendil, daha önce de babası tarafından darp edildiği şikayetiyle polise başvurduğunu ancak güvenlik güçlerinin kendisini babasına teslim ederek eve gönderdiğini anlatıyor.

- Babasının kendisini yakmakla tehdit ettiğini iddia etti

Son olarak babasının yine basit bir olayı bahane ederek kendisini yakmakla tehdit ettiğini ve bunun üzerine evden kaçmaya karar verdiğini ifade eden Suudi genç kız, evin penceresinden atlayarak kaçtıktan sonra şu anda bir arkadaşının yanında saklandığını belirterek, yetkililerden koruma talebinde bulunuyor.

Birkaç gün önce de aile şiddetinden kaçtıktan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el-Kunun, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya gitmişti.

Dünyada kadın haklarının en çok tartışıldığı ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da, son yıllarda getirdiği birtakım reformlara rağmen erkeğin kadın üzerindeki velayeti başta olmak üzere kadına yönelik baskıcı uygulamalar sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:03
  1. aile
  2. Genç kız
  3. Riyad
  4. Suudi Arabistan
  5. Şiddet

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