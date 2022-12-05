Suudi Arabistan’da Beşiktaş kampanyası başlad! Tarihi sürpriz hamle

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i Dünya Kupası sırasında beğendiği oyuncular arasında yer alan Muhammed Kano için Suudi Arabistan'da adeta futbol savaşı çıktı. Ülkelerinin futbolda daha ileri gitmesi için oyuncularının yurt dışına çıkmasını zorunlu gören yerel basın Kano'nun Beşiktaş'a gitmesi için adeta kampanya başlattı.

Suudi oyuncuların Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa'ya transfer olma ihtiyacı daha yüksek sesle çıkmaya başladı.

Spor muhabiri Muhammed Al-Dahesh, Suudi Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı'nı önümüzdeki dönemde birden fazla oyuncuyu Avrupa'ya ihraç etme sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı. Kano'nun Beşikaş'a transferi konusunda çözüm üretmesini istedi.

Al-Dahesh, “Action with Walid” programına yaptığı açıklamalarda “Suudi Arabistan'ın Avrupa'da oyuncusu yok, Dünya Kupası'ndan sonra bunu yapabilecek birden fazla oyuncu olduğu ortaya çıktı. Muhammed Kano ve Saud Abdel Hamid gibi en iyi seçenekler" dedi.

Fotospor'a göre; Suudi oyuncuların Avrupa'ya gitmesini engelleyen en önemli şey yerel ligde aldıkları yüksek maaş iddiasında bulundu.