  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan'dan dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Bugüne kadar böylesi görülmedi! Siz ne yaptınız böyle

Ezberleri bozan açıklama! Maraş depremini tahmin eden uzmandan bomba sözler

AK Parti'nin son İstanbul anketini açıkladı! Mehmet Metiner 'Hepimizden sır gibi saklanıyor' diye sitem etti

Yandaş medyaya haberini yaptırdı! Ortada hiçbir şey yok

Poliçe yaptırmayanlara son uyarı! Deprem sigortasında fiyatlar arttı

Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul da var!

Moody's'ten Türkiye kararı

İşte şimdi yandılar Kullanıcıları gözetleyen Google’a büyük şok

Allah yağdırdı, İSKİ övünüyor

MİT ve Emniyet sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı
Spor Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtü kriz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının oynanması tehlikeye girdi
Spor

Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtü kriz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının oynanması tehlikeye girdi

Yeniakit Publisher
2023-12-29 20:07:00 -
Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtü kriz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının oynanması tehlikeye girdi

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinde büyük kriz yaşanıyor. Arap yetkililerin, iki takımında Atatürk tişörtü ile sahaya çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle kriz çıktı. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki toplantıdan Süper Kupa maçının oynanmasına karar verilmesine rağmen takımlar otellerden henüz ayrılmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

TFF Başkanı Büyükekşi ve başkanlar arasında yapılan toplantının ardından Süper Kupa maçı için oynama kararı çıktı.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, maça az bir süre kalmasına rağmen kamp yaptıkları otellerden henüz ayrılmadı.

Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkılmasına izin verilmezse maça çıkmayacağı iddia edildi.

TRT Spor'un geçtiği bir başka habere göre ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mehmet Büyükekşi, Ali Koç ve Dursun Özbek şu anda görüşme halinde.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23