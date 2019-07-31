0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da 85 Türk tırı günlerdir limanda bekletiliyor

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
Suudi Arabistan'da 85 Türk tırı günlerdir limanda bekletiliyor

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan makamları, 85 Türk tırını 10 gündür hiçbir gerekçe göstermeden gümrükte bekletiyor.

AA muhabirine konuşan Türk şoförlerden Arif Vural, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 21 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'na ulaştıklarını belirtti.

Limanda resmi kontrollerden geçtiklerini dile getiren Vural, ardından bekletme sahasına alındıklarını ve 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini aktardı.

Suudi Arabistanlı gümrük memurları ya da limandaki diğer çalışanların kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyleyen Vural, ne zamana kadar bekletileceklerini bilmediklerini ifade etti.

- Aileleri endişeli

Araçlarındaki yüklerin tekstil ve gıda ürünlerinden oluştuğunu aktaran Türk tır şoförü, evlerinden uzakta kaldıklarını ve ailelerinin de durumlarından endişe duyduğunu dile getirdi.

Arif Vural, aşırı sıcak iklim nedeniyle bazı arkadaşlarının rahatsızlık yaşadığını belirterek, Türk yetkililere kendileriyle yakından ilgilenilmesi çağrısında bulundu.

- Türkiye konuyu yakından takip ediyor

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
  1. Suudi Arabistan
  2. Türk şoförler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
    1. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5..
    2. Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına..
    3. TUSAŞ ve Hollanda Havacılık Merkezi..
    4. Tokat'ta çiftlere "evlilik" eğitimi
    5. Konut ve araç finansmanında kâr..
    6. İleri yaşlarda anne olmanın artıları..
    7. (Özel) İstiklal Caddesi’nde iki..
    8. Şüphelisi şahıslar emniyeti harekete..
    9. "AB sözlerini yerine getirmezse İran..
    10. Enflasyon Raporu 2019-III..
    11. Hindistan’da iklim değişikliğine..
    12. Malatya’da kurban kesim kursu..
    13. Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler..
    14. Eskişehir’de ihracat ve ithalat azaldı
    15. Başkan Uçar Medya Mensupları ile..
    16. Çin'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki..
    17. Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi
    18. "Bütün iddiaları inceliyoruz"
    19. Kuraklık buğday verimini yüzde 60..
    20. Asansörde akılalmaz olay! Kahraman..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi