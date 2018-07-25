Suudi Arabistan'a şok! Petrol gemisi vuruldu

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisi İran destekli Husiler tarafından terör saldırısına uğradı" ifadeleri yer aldı.

Büyük bir çevre felaketinin yaşanmasına ramak kalındığı belirtilen saldırıdan Suudi petrol gemisinin hafif hasarla kurtulduğu belirtildi.

Husilere ait El Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Husilere ait sözde Deniz Kuvvetleri'nin, Suudi Arabistan'ın Demmam adlı gemisini ülkenin Batı Sahili'nde hedef aldığı kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.