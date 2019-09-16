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"Suudi Arabistan'a saldırıda Irak toprakları kullanılmadı"

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan milli petrol şirketinin tesislerine yönelik saldırıda Irak topraklarının kullanılmadığını açıkladı

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:03
"Suudi Arabistan'a saldırıda Irak toprakları kullanılmadı"

BAĞDAT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıda Irak topraklarının kullanılmadığını" söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Pompeo görüşmesinin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Görüşmede Abdulmehdi ve Pompeo, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suudi Arabistan milli petrol şirketine saldırıyı da ele aldı.

Açıklamaya göre Pompeo, "Elimizdeki bilgiler, Irak hükümetinin 'Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıda Irak topraklarının kullanılmadığı' yönündeki açıklamasını doğruluyor. " ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti, söz konusu saldırıda ülke topraklarının kullanıldığı yönündeki iddiayı reddetmişti.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:03
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