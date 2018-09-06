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Suudi Arabistan'a füze saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a füze saldırısı düzenlendi.

06 Eylül 2018 Perşembe 22:45
Suudi Arabistan'a füze saldırısı düzenlendi

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlatılan füze havada imha edildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husiler tarafından Cazan kentine atılan füzeyi havada imha etti.

Haberde konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, Yemen'deki çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 189 füzenin atıldığı, saldırıların 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 22:45
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  3. Husiler

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