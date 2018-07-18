Suudi Arabistan'a füze saldırısı düzenlendi

El-Arabiye televizyon kanalının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yetkili bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan topraklarındaki Necran kentinde sivillerin yaşadığı bölgeyi hedef alan balistik bir füze attı.

Necran'a atılan balistik füzenin herhangi bir can kaybı yaşanmadan koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından havadayken imha edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.