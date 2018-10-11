0553 313 94 23

Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin ülkenin güneyindeki Necran kentine attığı bir füzeyi etkisiz hale getirdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:19
Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, koalisyona ait hava savunma güçlerinin dün gece geç saatlerde Yemen'in Sada kentinden Necran'a atılan balistik füzeyi havada imha ettiğini duyurdu.

Maliki, füzenin imha edilmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sözcü Maliki, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana Husilerin Suudi Arabistan'a attığı füzelerin sayısının 204'e ulaştığını, bunların 112 kişinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten itibaren Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:19
  1. suudi arabistan
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van-Başkale karayolu üzerinde kamyonetin kasasına zulalamışlar! Tam 132 kilo
    1. Van-Başkale karayolu üzerinde..
    2. Galatasaray Başkanı Cengiz: İnşallah..
    3. Suudi Arabistan'a füze saldırısı
    4. Bekir Pakdemirli: Helal keserse..
    5. TMSF enflasyona savaş açtı!
    6. Brunson 12 Ekim’de görülecek davada..
    7. Varlık Fonu’na TBMM denetimi
    8. Trabzonspor'da devre arası 2 transfer
    9. Kartal’da altın dönemi
    10. Yörsan Gıda iflas mı ediyor? Yörsan..
    11. Erdoğan imzaladı! Ekonomide yeni dönem
    12. CHP’nin İş Bankası hisseleri hazineye..
    13. Kocasını öldürdüm karşılıklı çay içtik!
    14. Döviz kredilerinin TL olarak..
    15. FETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktı:..
    16. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    17. Selman'ın "Kaşıkçı" planı dinlemeye..
    18. FBI'dan itiraf gibi açıklama! ABD çok..
    19. AYM'nin "Ayasofya" kararı: "Kabul..
    20. Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
    Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
    TRT'yi basan haine bildiriyi bir 'Dost' göndermiş
    TRT'yi basan haine bildiriyi bir 'Dost' göndermiş
    İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"
    İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...
    Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...
    CHP-HDP'nin seçim ittifakına FETÖ de dahil oldu
    CHP-HDP'nin seçim ittifakına FETÖ de dahil oldu