Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, koalisyona ait hava savunma güçlerinin dün gece geç saatlerde Yemen'in Sada kentinden Necran'a atılan balistik füzeyi havada imha ettiğini duyurdu.

Maliki, füzenin imha edilmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sözcü Maliki, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana Husilerin Suudi Arabistan'a attığı füzelerin sayısının 204'e ulaştığını, bunların 112 kişinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten itibaren Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.