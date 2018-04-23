Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan’ın resmi ajansı SPA`da yer alan habere göre; Yemen`in Sada bölgesindeki Husiler tarafından balistik füze saldırısı düzenlendiği, füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.



Balistik füze saldırılarının devam etmesinin İran`ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü anlamında geldiği iddia edildi.