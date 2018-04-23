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Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından atılan bir füzeyi havada imha ettiğini açıkladı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan’ın resmi ajansı SPA`da yer alan habere göre; Yemen`in Sada bölgesindeki Husiler tarafından balistik füze saldırısı düzenlendiği, füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Balistik füze saldırılarının devam etmesinin İran`ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü anlamında geldiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
  1. Suudi Arabistan
  2. füze saldırısı

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