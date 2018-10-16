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Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı tepkisi! Dünya devleri birer birer çekiliyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili kaygılar devam ederken Suudi Arabistan'a tepkilerde devam ediyor.

16 Ekim 2018 Salı 18:14
Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı tepkisi! Dünya devleri birer birer çekiliyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkındaki yaygın kaygılar sürerken, Suudi Arabistan'ın düzenlediği üst düzey yatırım konferansına katılımını iptal eden kişi ve kurumlar artıyor.

HSBC, Standard Chartered ve Credit Suisse de yöneticilerinin 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek konferansa katılmayacaklarını açıkladılar.

Aynı kararı daha önce JPMorgan & Chase Co CEO'su Jamie Dimon ve BlackRock CEO'su Larry Fink de açıklamışlardı.

Önde gelen medya ve teknoloji sektörü şirketleri de Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra toplantıya katılmayacaklarını duyurdular.

ABD'de yaşayan ve Washington Post gazetesinde köşe yazarı olan Kaşıkçı, 2 Ekim günü ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girmiş ancak daha sonra kendisinden haberalınamamıştı.

Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın binada öldürülmüş olabileceği yolundaki görüşü, Suudi Arabistan tarafından reddedilmişti.

Amerikan medyasındaki haberlere göre ise Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın sorgulanması sırasında öldürüldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüşmek üzere Riyad'a gitti.

Hollywood oyuncusu gezisini iptal etti

Hollywood’un ünlü oyuncusu Gerard Butler yeni filmi Hunter Killer için Suudi Arabistan’a yapacağı basın turunu kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle iptal etti.

48 yaşındaki İskoç aktör, dün Pentagon’da yaptığı basın açıklamasında Suudi Arabistan gezisini iptal ettiğini açıkladı. Butler, “Bu olay, böyle bir gezi yapmak için iyi bir zaman olmadığını hissettiriyor. Suudi Arabistan’a gitmek büyük bir duyarsızlık örneği olurdu” dedi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:14
  1. İstanbul
  2. Gerard Butler
  3. Hunter Killer
  4. Suudi Arabistan

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