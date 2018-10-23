Suudi Arabistan'a bir şok daha! O ülke de iptal etti

Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komitesi üyelerinden eski Dışişleri Bakanı Holger K. Nielsen ve Markus Knuth, Berlingske gazetesine yaptıkları açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacakları resmi ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

Haberde komitenin resmi ziyaret çerçevesinde Prens Muhammed bin Salman ile de görüşmesinin planlandığı belirtildi.

Nielsen, Danimarka gibi saygın bir ülkenin parlamentosundan yapılacak bir ziyaretin, Suudi yönetimi tarafından kullanılabileceğini belirterek, "Başkalarının ziyaretlerini iptal ettiği bir dönemde bizim Danimarka Parlamentosunu temsilen bir ziyaret gerçekleştirmemiz yanlış sinyal verebilir." ifadesini kullandı.