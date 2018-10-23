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Suudi Arabistan'a bir şok daha! O ülke de iptal etti

Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komitesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti iptal etti.

23 Ekim 2018 Salı 06:34
Suudi Arabistan'a bir şok daha! O ülke de iptal etti

Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komitesi üyelerinden eski  Dışişleri Bakanı Holger K. Nielsen ve Markus Knuth, Berlingske gazetesine  yaptıkları açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine gelecek hafta Suudi  Arabistan'a yapacakları resmi ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

Haberde komitenin resmi ziyaret çerçevesinde Prens Muhammed bin Salman  ile de görüşmesinin planlandığı belirtildi.

Nielsen, Danimarka gibi saygın bir ülkenin parlamentosundan yapılacak  bir ziyaretin, Suudi yönetimi tarafından kullanılabileceğini belirterek,  "Başkalarının ziyaretlerini iptal ettiği bir dönemde bizim Danimarka  Parlamentosunu temsilen bir ziyaret gerçekleştirmemiz yanlış sinyal verebilir."  ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 06:34
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