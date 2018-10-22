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Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha!

Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermeyeceğini açıklamasının ardından Suudiler için bir kötü haber daha geldi. Kanada Başbakanı, ülkesinin Arabistan'la olan multi milyarlık savunma anlaşmasını feshedebileceklerini açıkladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:01
Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha!

Başbakan Trudeau'ya pazar akşamı verdiği bir röportajda Suudi Arabistan ile olan 15 milyar Kanada doları değerindeki savunma anlaşması soruldu.

Trudeau, Suudi tarafının anlaşmadaki şartlara uyması gerektiğini fakat şartlara uymaması durumunda anlaşmayı feshedebileceklerini söyledi.

 Justin Trudeau geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan Tout Le Monde En Parle adlı programda da Cemal Kaşıkçı olayı için söz konusu Suudi Arabistan dahi olsa Kanada'nın daima insan haklarını savunacağını söylemişti.

Almanya'da ilk somut adım

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını açıkladı.

Pazartesi günü Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Altmaier, koalisyon ortaklarının bu konuda fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Bakan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan açıklamaları tatminkâr bulmadıklarına dikkat çekti.

Avrupa olarak ortak tavır alınmasının önemine işaret eden Almanya Ekonomi Bakanı, "Riyad yönetiminin etkilenebilmesi için Avrupa ülkeleri arasında görüş birliği sağlanmasının önem arz ettiğini" dile getirdi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmasından doğacak açığın başka ülkeler tarafından doldurulmasının sonuç vermeyeceğini ifade eden Peter Altmaier, "Federal Güvenlik Konseyi'nin daha önce onaylamış olduğu silah sevkiyatının durdurulup durdurulmayacağı" şeklindeki bir soruya ise bütün hususların gözden geçirilmekte olduğunu ve karara varılmasını beklemek gerektiği yanıtını verdi.

AB'ye çağrı yaptı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için, öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istediklerini bildirdi.

Yeşiller partisinden stratejk ortaklığa son erme talebi

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, Kaşıkçı cinayetinden önce izni çıkan silah satışlarının da dondurulmasını talep etti. Baerbock sevkiyatın dondurulmasının Suudi Arabistan'ı "yaralayacağını" ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel "Mevcut şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihraç edilemeyeceğini" söylemişti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:01
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