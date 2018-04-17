Suudi Arabistan'a bir balistik füze daha!

Suudi Arabistan El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Hava Savunma Kuvvetleri, Yemen tarafından atılan füzeyi sınırdaki Necran kenti üzerinde etkisiz hale getirdi.

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde ise harekete bağlı "Füze Kuvvetleri" tarafından Necran'daki elektrik santraline balistik füze fırlatıldığı iddia edildi.

Husiler tarafından son fırlatılan füze ile 5 gün içinde Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısı 6'ya yükseldi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Füze saldırısıHusilerSuudi Arabistan

Muhabir Ahmed al-Masri,Zeynep Hilal Karyağdı

Yayınlayan Hacer Bal