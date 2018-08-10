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Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Edinilen bilgilere göre; Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine 2 balistik füze saldırısı gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:47
Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Yemen'deki Husilerin, ülkenin güneyindeki Cazan kentine fırlattığı 2 balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından havada imha edildi.

Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan haberde, örgütün, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan ilinin Zahran el-Asir bölgesindeki El-Cerbe Kampı'na yönelik "Bedr-1" tipi 2 balistik füze attığı belirtildi.

Haberde, atılan füzelerle Cazan'daki bazı askeri ve hayati hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

SIK SIK SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 19:47
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen

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