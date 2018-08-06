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Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Edinilen bilgilere göre; Yemen'in Necran kentinden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:52
Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Yemen'deki Husilerin Necran kentine fırlattığı balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından imha edildi.

Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde ise Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Suudi Arabistan'da El-Vacib Askeri Kampı'nı hedef aldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:52
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  3. Husiler

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