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Suudi Arabistan'a ağır Cemal Kaşıkçı darbesi! Tam 20 milyar dolar

Gazeteci Cemal Kaşıkçı`nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu`nda öldürülmesine yönelik çok sayıda ülkeden peş peşe tepkiler gelirken, Suudi Arabistan`a yönelik ziyaretler ve anlaşmalar da iptal ediliyor. Son olarak Siemens 20 milyar dolarlık Suudi enerji anlaşmasını askıya alacağını açıkladı.

23 Ekim 2018 Salı 18:51
Suudi Arabistan'a ağır Cemal Kaşıkçı darbesi! Tam 20 milyar dolar

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda vahşice katledilmesine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Alman elektronik devi Siemens olayın ardından 20 milyar dolarlık Suudi enerji anlaşmasını askıya alacağını açıkladı.

''Barbarca eylem''

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini "barbarca eylem" olarak niteleyen Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, gerçekte ne olduğunun yetkililer tarafından açıklığa kavuşturulması, bu yapılırken bütün Suudi Arabistan halkının suçlanmaması gerektiğini kaydetmişti.

Çöldeki Davos'a katılmayacak

Siemens'in Suudi Krallığı ve "Vizyon 2030"un güvenilir ve kararlı bir ortağı olduğunu belirterek, "Şu anda yapılması gereken, gerçeğin bulunması ve adaletin tecelli etmesi." ifadesini kullanan Kaeser, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek ve 'Çöldeki Davos' olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansına da katılmayacağını bildirmişti.

Almanya Suudi Arabistan'a silah satmayacak

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Almanya'nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için, öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istediklerini bildirdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:51
  1. İstanbul
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. Avrupa Birliği
  5. Siemens
  6. Arabistan
  7. Muhammed bin Selman
  8. Peter Altmaier

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