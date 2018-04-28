Suudi Arabistan Yemen'i vurdu!
Yemen'in başkenti Sana'da, Husilere ait mevzilere düzenlenen hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.28 Nisan 2018 Cumartesi 07:34
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Sana'da Husilere bağlı İçişleri Bakanlığı binası ve askeri mevzilere saldırı düzenledi.
Koalisyon güçlerinin, başkentin Es-Sebin bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu yakınında Husilere ait askeri noktaları hedef aldığı kaydedildi. Saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Husilerden saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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