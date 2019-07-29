Suudi Arabistan, Yemen sınırında 2 askerinin öldüğünü duyurdu

RiYAD(AA) - Suudi Arabistan Yemen'in güney sınırında 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırında 2 Suudi Arabistan askeri öldürüldü.

Haberde ölen askerlerin isimleri; Teğmen Suud bin Muhammed el-Gamedi ve Musa Cerad el-Cabiri olarak açıklandı.

Askerlerin ne zaman ve nasıl öldüğüne dair ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan geçen hafta cuma günü de 2 askerinin öldüğünü bildirmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.