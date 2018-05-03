Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan vurdu! Füze uzmanları...

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde Husilere ait mevziye düzenlediği hava saldırısında biri İranlı, diğeri Lübnanlı 2 füze uzmanının öldüğünü açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:35
Suudi Arabistan vurdu! Füze uzmanları...

Yemen ordusuna bağlı 26sepnews haber sitesinde yer alan habere göre, koalisyon güçleri, geçen gece Sada ilinin kuzeyindeki Bakım ilçesinde Husilere ait operasyon odasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, biri İranlı diğeri Lübnanlı iki füze uzmanı öldü.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:35
  1. yemen
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da Emre Mor depremi!
    1. İspanya'da Emre Mor depremi!
    2. Ortadoğu yeniden karışacak! Merzuk:..
    3. Mezar başında ağlayan kızın gizemini..
    4. Nisan ayı enflasyon rakamları açıkladı
    5. Erzurum'da salyangozu andıran kaya..
    6. Dünya devi Serdar Aziz'e kancayı taktı
    7. Meksika'da şiddet olayları 11 bin..
    8. Kuzey Kore, üç tutuklu Amerika..
    9. Kılıçdaroğlu, başdanışmanlarını..
    10. İran'a darbe üstüne darbe!
    11. 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil:..
    12. Petrolün varili 73 doların üzerinde..
    13. Tetiği çektiler! İran'ı kuşatma başladı
    14. Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye..
    15. Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi!..
    16. Demba Ba koptu geliyor! 1+1 yıllık..
    17. Muhalefetin ittifakıyla ilgili yeni..
    18. 2023 vizyonu için Güney Kore ile iş..
    19. Halime Hatun gerçekte nasıl öldü? İşte..
    20. İlber Ortaylı: Türk ve Moğolların..
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...