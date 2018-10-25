Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Katar'ın yanıbaşında deniz tatbikatı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, iki ülke deniz kuvvetleri arasında iş birliğini güçlendirmek için Bahreyn kara sularında düzenlenen ortak tatbikatın tamamlandığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında çeşitli senaryolar karşısında deniz kuvvetlerinin yeterliliğini artırma, kara sularında herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olma durumunun yükseltilmesi ve savaş gücünün artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

"Köprü 19" ortak deniz tatbikatı pazar günü başlamıştı.