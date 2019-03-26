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Suudi Arabistan ve Bahreyn'den ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

Suudi Arabistan ve Bahreyn, Golan Tepeleri'ni işgal edilmiş Suriye toprağı olarak tanıdıklarını açıkladı

26 Mart 2019 Salı 13:28
Suudi Arabistan ve Bahreyn'den ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasını kınadı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Golan Tepelerini işgal altındaki Suriye toprağı olarak tanıdığı belirtildi.

ABD'nin Golan kararının kabul edilemez olduğu ve oldubittiye getirme çabalarının gerçekleri değiştiremeyeceği vurgulanan açıklamada, "ABD yönetiminin uygulaması, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ve uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Orta Doğu'da barış ve güvenlik adına olumsuz sonuçlar doğuracaktır." ifadelerine yer verildi.

- "Orta Doğu'da barış çabalarını sekteye uğratacak bir adım"

Öte yandan Bahreyn de ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ABD'nin kararı "Orta Doğu'da sürdürülebilir barış çabalarını sekteye uğratacak bir adım" olarak nitelendirildi.

Golan Tepelerinin 1967'de İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprağı olduğu vurgulanan bakanlık açıklamasında, BM Güvenlik Konseyinin bu yöndeki kararı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca "Bölgede kapsamlı, kalıcı ve adil bir barışı sağlamak adına İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri dahil tüm Arap topraklarından çekilmesi için tüm çabaların seferber edilmesi gereklidir." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:28
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Golan tepeleri
  4. Suudi Arabistan

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