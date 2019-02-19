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Suudi Arabistan ve Bahreyn Mısır'daki intihar saldırısını kınadı

19 Şubat 2019 Salı 18:27
Suudi Arabistan ve Bahreyn Mısır'daki intihar saldırısını kınadı

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan ve Bahreyn, Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yetkili kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısının güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Suudi Arabistan'ın bu terör eylemleri reddettiği yinelendi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da terör başta olmak üzere ülkenin güvenlik ve istikrarına zarar veren eylemlerle mücadelede Mısır ile dayanışma içinde oldukları aktarıldı.

Açıklamada, Bahreyn'in, sebebi ne olursa olsun her türlü terör, şiddet ve aşırıcı eylemleri reddettiği vurgulandı.

Katar ve İslam İşbirliği Teşkilatı da söz konusu intihar saldırısını kınamıştı.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin hemen arkasında yer alan Derb el-Ahmar (Batıniye) bölgesinde dün akşam düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:27
  1. Bahreyn
  2. Ezher
  3. Suudi Arabistan

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