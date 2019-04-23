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Suudi Arabistan ve Bahreyn ABD'nin muafiyet kararından memnun

Suudi Arabistan ve Bahreyn ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son vermesi kararından memnun olduğunu açıkladı

23 Nisan 2019 Salı 16:55
Suudi Arabistan ve Bahreyn ABD'nin muafiyet kararından memnun

RİYAD (AA) -Suudi Arabistan ve Bahreyn, ABD'nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Riyad yönetiminin ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı tanınmaması kararına tam destek verdiğini belirtti.

Assaf, bunun İran rejiminin bölge istikrarını sarsan politikalarını ve teröre verdiği desteği durdurmak için gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Assaf ayrıca Suudi Arabistan'ın tüketicilerin ihtiyaç duyduğu petrolü temin etmek ve küresel ekonominin kalkınmasına destek olmak amacıyla petrol üreticileriyle koordinasyon içinde piyasalarda istikrar sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde de Manama yönetiminin ABD'nin bu adımını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Haberde, bunun güvenlik ve istikrarı sarsan, bölgedeki terör örgütlerine destek veren İran'ın tehlikeli rolüne karşı koyulması ve terör kaynaklarının kurutulması amacıyla sarf edilen çabalara destek için gerekli ve önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

ABD yönetiminin bu kararıyla, "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 16:55
  1. ABD
  2. iran
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