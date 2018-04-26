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Suudi Arabistan ve BAE’den Katar'a karşı ‘terör filmi’ hamlesi

Körfez kriziyle birlikte Katar'a ambargolar uygulayan ve ABD'nin bölgedeki kirli amaçlarına hizmet eden Suudi Arabistan Veliahtı Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayid'in Katar'a karşı kara propaganda için film şirketi tuttuğu ortaya çıktı.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:37
Suudi Arabistan ve BAE’den Katar'a karşı ‘terör filmi’ hamlesi

Körfez'de Katar'ın ablukaya alındığı krizin ardından yaklaşık bir yıl geçerken, ambargoların perde arkasındaki ABD destekli Suudi Arabistan ve BAE'nin uyguladığı diğer senaryolar da bir bir gün yüzüne çıkıyor. Bunun son örneği de Katar'a karşı terör propagandası yapılan videoların üreticisinden geldi.

Katar'a karşı kara propaganda planlarının perde arkasından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid çıktı.

Aynı şirket daha önce ABD'de Pentagon'un propagandacısı olarak görevlendirilmiş ve Irak'a karşı 'sahte terörist videoları' üretmişti.

Bureau of Investigative Journalism tarafından açığa çıkarılan olayın perde arkası şöyle:

Andreae & Associates şirketinin CEO'su Charles Andreae'nin öncesinde Pentagon tarafından Irak'ta 'teröristlerin varlığına dair sahte videolar' hazırlaması için kiralanmasıyla tanınan PR şirketi Bell Pottinger için çalıştığı ortaya çıkarıldı.

KANUN YAPTIRIMINDA ORTAYA ÇIKTI

Film yapımı sözleşmesi Adalet Bakanlığı'nın Amerikan firmalarının lobi ve halkla ilişkiler çalışmaları hakkında bilgi vermelerini gerektiren kanun yaptırımı ile ortaya çıktı.

'Katar karşıtı olacak şekilde, bu ülkenin terörü desteklediğine ilişkin sahte videolar' istendi

Middle East Monitor'un haberine göre Bell Pottinger, son Körfez krizinde diplomatik tartışma sürerken Katar ile ilişkilerini kesen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kiralandı. İki ülke de bu PR şirketinden "Katar karşıtı olacak şekilde, bu ülkenin terörü desteklediğine ilişkin sahte videolar" üretmesini istedi.

500 BİN DOLARIN ÜZERİNDE ÖDEME

Bureau'ya göre Andreae'ya Katar'ı küresel terörizmin bir parçası olarak göstermek için 6 bölümlük bir film yapımında kullanılmak üzere 500 bin doların üzerinde bir para verildi. Filmin adı ise 'Qatar: A Dangerous Alliance' (Katar: Tehlikeli Bir Müttefik) adını taşıyor.

PERDE ARKASINDAKİ REKABET

Katar ile diğer Arap ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin arka planını ele alan İngiliz basını, temel nedenin Suudi Arabistan'ın genç veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın Katar Emiri Al Sani ile kişisel bir rekabete girme isteğinin olduğunu yazılmıştı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:37
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