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Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği arasında terörle mücadelede iş birliği yapıdı

Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ile görüştü.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:31
Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği arasında terörle mücadelede iş birliği yapıdı

 Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cubeyr, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Kerchove'yi başkent Riyad'daki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, ikili iş birliği ve terörle mücadelede uluslararası çabalara dair konular ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar vermişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 00:31
  1. Avrupa Birliği
  2. Suudi Arabistan
  3. Terörle Mücadele

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  • MahirMahir2 sa önce
    Suudi Arabistan kralı az dsha beklesin amerikanin ve AB nin onlar ile işi bitincek Gaddafi ve Saddam gibi yaparlar, düşmandan dost olmaz, kurt derisinden post olmaz!

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