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Suudi Arabistan ve AB arasında terörle mücadelede iş birliği

11 Mart 2019 Pazartesi 00:31
Suudi Arabistan ve AB arasında terörle mücadelede iş birliği

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cubeyr, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Kerchove'yi başkent Riyad'daki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, ikili iş birliği ve terörle mücadelede uluslararası çabalara dair konular ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar vermişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 00:31
  1. Avrupa Birliği
  2. Suudi Arabistan
  3. Terörle Mücadele

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