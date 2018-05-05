Suudi Arabistan, Vatikan ile anlaştı! İnşa edilecek

Mısır medyası, Suudi Arabistan'ın, Vatikan’la, Suudi Arabistan'daki Hristiyan vatandaşları için kilise inşası konusunda anlaşma imzaladığını belirtti.

Anlaşmanın, Vatikan’da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran’nın geçen Nisan ayında Suudi Arabistan Krallığına yaptığı ziyareti sırasında imzalandığı kaydedildi.

Vatican News’te bir röportajı yayımlanan Tauran, Suudi Arabistan ile daha çok diyaloğa yönelik bir deklarasyon imzalandığını doğrulamasına rağmen Suudi Arabistan’da kilise inşası konusunda bir açıklamada bulunmadı. Tauran’ın Suudi Arabistan ziyaretinde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile de görüştüğü kaydedildi.

Tauran, Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretinin ardından Vatikan Radyosunda yaptığı konuşmada, "Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayri Müslümların iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım" dedi.