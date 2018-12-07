Suudi Arabistan uzaya iki uydu gönderdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ileri teknolojiyle yüksek çözünürlükte fotoğraflar sağlamak amacıyla uzaya iki gözlem uydusu fırlattı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, "Saudi Sat 5A" ve "Saudi Sat 5B" adı verilen iki uydu Çin'deki Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kenti Başkanı Turki bin Suud bin Muhammed, uzaya gönderilen uydulardan yüksek çözünürlükte fotoğraflar sağlamanın hedeflendiğini, bunların da çeşitli milli kalkınma projelerinde kullanılacağını söyledi.

Bin Muhammed, iki uydunun sevk ve idaresinin Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kenti'ndeki merkezden yürütüleceğini belirtti.