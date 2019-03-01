Suudi Arabistan, Usame bin Ladin’in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı
Suudi Arabistan, El Kaide’nin öldürülen lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.01 Mart 2019 Cuma 17:38
Suudi Arabistan, El Kaide’nin öldürülen lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, El Kaide’nin öldürülen lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i vatandaşlıktan çıkardığını duyurdu. Suudi Arabistan’ın Umm Al-Qura gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan, Usame bin Ladin’in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide’nin eski lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in yakalanması için başına 1 milyon dolarlık ödül koyulduğunu bu sabah açıklamıştı.
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