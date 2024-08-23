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Ekonomi Suudi Arabistan'da petrol ihracatı! Çarpıcı tahmin: Gelirleri 3 yılın en düşüğünde resmen duyurdular
Ekonomi

Suudi Arabistan'da petrol ihracatı! Çarpıcı tahmin: Gelirleri 3 yılın en düşüğünde resmen duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-08-23 12:00:00 - 2024-08-23 13:28:41
Suudi Arabistan'da petrol ihracatı! Çarpıcı tahmin: Gelirleri 3 yılın en düşüğünde resmen duyurdular

Suudi Arabistan'ın yurt dışı pazarlara petrol satışları tepetaklak oldu! Haziran ayında 17,7 milyar dolarla son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Suudi Arabistan'ın petrol ihracatından elde ettiği gelir, fiyatlardaki düşüş ve krallığın üretimi kısma kararı nedeniyle son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkenin istatistik kurumuna göre, ham petrol ve rafine ürün sevkiyatlarından elde edilen satışlar Haziran ayında 17,7 milyar dolara düştü. Bu rakam yıllık bazda yüzde 9'dan fazla, Mayıs ayına göre ise yaklaşık yüzde 12 düşüş anlamına geliyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan için petrol gelirleri önemini koruyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın elektrikli araçlardan yarı iletkenlere ve futbola kadar her alanda devasa yatırımlarla ekonomiyi dönüştürme çabası petrol gelirleri tarafından destekleniyor.

Krallık, Neom olarak bilinen yeni bir çöl şehrinin bazı bölümleri de dahil olmak üzere projelerinden bazılarını küçültmek veya ertelemek zorunda kaldı. Üretimi azaltma strateji fiyatları yükseltmede başarısız oldu.
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyelerini ve Rusya gibi diğer ülkeleri içeren OPEC+'nın dördüncü çeyrekte üretimi artırmaya başlaması planlanıyor. BP, fiyatların düşük kalması nedeniyle grubun bu plan konusunda "gergin" olduğunu söylüyor.

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