Yemenliler yazdı: Suudi Arabistan ve BAE Yemenlileri imha ediyor, açlıkla öldürüyorlar

yeniakit.com.tr Foreign Policy’de Radhya Almutawakel ve Abdulrasheed Alfaqih isimli iki Yemenli insan hakları müdafiisinin Yemen’deki dehşet verici katliama, Suud rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin zalimliğine ve Batı ikiyüzlülüğüne dair dikkat çekici bir yazı neşredildi.

“Kaşıkçı cinayetine şaşırmadık, 4 yıldız o zalimlik altında yaşıyoruz”

Yemenliler olarak Kaşıkçı cinayetine üzüldüklerini ancak şaşırmadıklarını, zira ülkelerinin neredeyse 4 yıldır aynı Suud zalimliği altında yaşadığını ifade ettiler.

“Yemen’de çalışan insan hakları avukatları olarak, Suudi Arabistan’ın ülkemize müdahalesinin alamet-i farikası olan uluslararası normları parçalaması, masumları katliamı ve şiddetine yakinen alışmış haldeyiz” ifadeleriyle duruma dikkat çektiler.

Devamla Yemenli yazarlar, Suudi Arabistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte takriben 4 senedir Yemen şehirlerini bombalamakla da kalmayıp, limanları da ablukaya alarak milyonların ihtiyaç duyduğu insani yardımın ulaşmasına mani olduklarını kaydettiler.

“Suud ve BAE okulları, hastaneleri, evleri 18.500 hava saldırısıyla bombaladılar”

Devamla yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Yemen Data Projesi’ne göre, Suud ve BAE savaş uçakları harp başladığından beri Yemen’e 18.500 hava saldırısı yaptılar, 1300 günden fazla bir zaman içerisinde bu, günde 14 saldırı eder. Okulları, hastaneleri, evleri, çarşıları, fabrikaları, yolları, çiftlikleri ve hatta tarihi bölgeleri bile bombaladılar. Binlerce çocuğun da dahil olduğu on binlerce sivil, Suud hava saldırılarıyla öldürüldü yahut sakat bırakıldı.”

“Ancak Suud ve BAE Yemen’de bombalama seferlerine Amerika’nın askeri desteği olmadan devam edemediler. Amerikan uçakları Suud savaş uçaklarına hedeflerine yolda iken yakıt ikmali yapıyorlar, Suud ve BAE pilotları Amerika ve İngiltere’de yapılmış bombaları Yemen ev ve okullarına bırakıyorlar.” Bununla birlikte yazarlar, oldukça dramatik tablonun doğurduğu ciddi tepki üzerine Amerika’nın savaşa dahiliyetinin ciddi surette daraldığını belirttiler.

Yazıda ayrıca Suudi Arabistan’ın sadece bombalamakla değil, aynı zamanda hayatta esas yer teşkil eden sivil altyapıları imha etmekle, insanların önelenebilir hastalıklardan ölmelerine ve açlıkla can vermelerine de yol açtığı üzerinde duruldu. BM, ablukaların sivil nüfus için yıkıcı sonuçları olduğu sonucuna vardı. Suud ve BAE hava saldırılarında yemek üretim ve dağıtımını, tarım sektörü ve balık avlama endüstrisi ile birlikte hedef aldığından insanları açlığa mahkum ettikleri görüldü.

“Suudi Arabistan, açlıkla imha etme programı yürütüyor.. Ülkenin yarısı ölme tehlikesinde!”

Yazarlar ayrıca, harbin Yemen parası değerini de çökertmesi hasebiyle, milyonlarca insanın çarşılarda mevcut bulunan yemekleri de alamaz hale düştüklerini vurguladılar. Gıda fiyatları fevkalade arttığı halde sivil çalışanlar iki yıldır düzenli maaş dahi alamadılar. Yazarlara göre Suudi Arabistan açıktır ki, açlıkla imha programı yürütmekte ve kasten Yemenlileri açlığa terk etmektedir.

Yazıda, Yemen’in 22 milyondan fazla insanı bulan 4’te 3’lük nüfusu, mevcut durumda uluslararası yardım ve korumaya muhtaçtır. BM Yemen’in yakında taşma noktasına varacağını ve bunun ötesinde devasa sivil ölümlerinden kaçınmanın imkânsız olduğunu açıkladı. 8 milyon insan açlıktan ölmek üzere ki bu sayı 14 milyona çıkmak olasılığındadır, bu sayı ülke nüfusunun yarısına tekabül etmektedir.

Muharrilere göre Yemen içindeki çatışan grupların da sivillere zarar verdiği tevsik edildi. Husiler, kara mayınları ve rastgele bombalamalarla yüzlerce sivilin ölümüne yol açtılar. Diğer yandan gerek BAE destekli milis gruplar, gerek Yemen hükümeti destekli milisler, sivilleri keyfi olarak gözaltına aldılar, göz önünden kaldırdılar yahut işkence ettiler.

Yazarların şu ifadesi de dikkat çekti: “Ortadoğu halkı iş insan haklarına gelince uluslararası çifte standar konusunda uzun ve acı bir tecrübe sahibidir zira Batı’daki sözde evrensel haklar şampiyonları eski İran şahından Saddam Hüseyin’e ve şimdiki Suudi Arabistan’ın kraliyet prensi Muhammed bin Selman’a kadar bölgedeki müttefikleri olan kimselerin yaptıkları büyük ihlalleri umursamamışlardır.”

Yazıya hitam verirken Yemenli bu insan hakları savunucuları, Batılıların günümüzde de bu çifte standartı uygulamaya devam ettiklerini yüzlerine çarptılar.