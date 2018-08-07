Suudi Arabistan Tesla'nın hisselerini satın alıyor

Tesla'yla ilgili İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi.

"SUUDİ ARABİSTAN TESLA'NIN HİSSESİNİ ALACAK" İDDİASI

Gazetenin haberinde, dünyanın en büyük varlık fonlarından Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bu yıl içinde şirketin yüzde 3 ila 5 hissesini satın alacağı iddia edildi.