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"Suudi Arabistan, Suriye'nin yeniden inşası için yeni bir söz vermedi"

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği yetkilisi:- "Suudi Arabistan ağustos ayından bu yana Suriye'nin yeniden inşası için fon sağlanması konusunda yeni bir söz vermedi"- ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis:- "Başkan Trump, söz konusu paylaşımında Suudi Arabistan'dan alınan yeni bir sözü kastetmedi"

27 Aralık 2018 Perşembe 18:56
"Suudi Arabistan, Suriye'nin yeniden inşası için yeni bir söz vermedi"

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin yeniden inşası için gereken parayı ABD'nin yerine ödeyeceğine dair açıklaması üzerine Washington'daki Suudi Büyükelçilik yetkilisi, ülkesinin bu konuda yeni bir söz vermediğini belirtti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından önceki gün Twitter hesabından yaptığı, Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğine yönelik açıklaması, "Suudi Arabistan ve Beyaz Saray arasında bu konuda yeni bir anlaşma mı yapıldı?" sorusunu akla getirdi.

Konuyla ilgili Amerikan CNBC'ye konuşan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden bir yetkili, ülkesinin ağustos ayından bu yana "Suriye'nin yeniden inşası için fon sağlanması konusunda yeni bir söz vermediğini" belirtti.

- ABD'li yetkiliden "yeni bir söz yok" açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis de yaptığı açıklamada, Trump'ın, söz konusu paylaşımında Suudi Arabistan'dan alınan yeni bir sözü kastetmediğini belirtti.

Marquis, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon üyelerinin katkılarını memnuniyetle karşılıyor, buna Suudi Arabistan'ın geçmişte yaptığı çok güçlü katkılar da dahil. DEAŞ'ı kalıcı olarak yenmek için bu örgütten temizlenen alanlarda istikrarı sağlamak da dahil, çabalarımızı sürdürürken, bu çabaların yükünü paylaşmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın iş birliği içinde olacağız."

- Trump'ın Suriye'den çekilme kararı

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

Trump, pazartesi günü Twitter hesabından, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5 bin mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!'' paylaşımında bulunmuştu.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararı Washington'da tepki uyandırmış, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:56
  1. ABD
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