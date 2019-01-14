Suudi Arabistan Suriye'de büyükelçilik açacağı iddiasını yalanladı

Suudi Arabistan Suriye'de büyükelçilik açacağı iddiasını yalanladı14 Ocak 2019 Pazartesi 19:26
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bir yetkili, ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik açaçağı yönünde basında Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'a dayandırılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Orta Doğu'daki bazı basın organlarında, Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği'nin gelecek perşembe günü yeniden açılacağı yönünde iddialar yer almıştı.
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