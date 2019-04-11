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Suudi Arabistan Sudan'a uçuşları askıya aldı

11 Nisan 2019 Perşembe 18:24
Suudi Arabistan Sudan'a uçuşları askıya aldı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Hava Yolları, Sudan seferlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Hava Yollarının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hartum ve Port Sudan Havalimanlarının kapatılması nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Suudi Arabistan ile Sudan arasındaki tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte rezervasyon değişikliği ve yeniden bilet alma işlemlerinden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği aktarıldı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün yaptığı açıklamada, Sudan Yüksek Askeri Konseyinin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını, 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirmişti.

Sudan'da, 24 saat süreyle hava sahası, bir sonraki duyuruya kadar da tüm kara sınırlarının kapatıldığı açıklanmıştı.



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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:24
  1. Sudan
  2. Suudi Arabistan

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