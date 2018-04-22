Suudi Arabistan sivilleri vurdu: 18 ölü!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun Yemen’in batısında düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Yemen’in batısındaki Taiz iline bağlı Mavza ilçesinde sivilleri taşıyan bir araç Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları tarafından hedef alındı. Hedef alınan araçların bölgede yolcu taşımada kullanıldığını ifade eden yerel kaynaklar, düzenlenen saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan tarafından desteklenen yerel güçler arasında Taiz kenti ve çevresinde uzun zamandır devam eden çatışmalarda en fazla zararı siviller görüyor. Çatışan tarafların karşılıklı düzenlediği ağır silah saldırılarında bugüne kadar birçok sivil öldü ve yaralandı.

Yemen’in batısındaki liman kenti Hudeyde’de 4 gün önce Suudi koalisyonu tarafından bir eve yönelik düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğünde Mart 2015’te kurulan Arap Koalisyonu, Yemen’de İran tarafından desteklenen Husi güçlerine karşı hava saldırıları düzenliyor. Koalisyon tarafından düzenlenen birçok hava saldırısında Husilerin hedef alındığı açıklanmış olsa da saldırılardan en fazla sivillerin etkilendiği bilinmekte.

Kaynak: Haberyirmi