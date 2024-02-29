Suudi Arabistan şirketi talep etti! Türkiye'de kadın kabin memuru: iş alımı ilanı edildi! Başvuru ve fiyat bilgileri
Suudi Arabistan'ın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Flynas, Türkiye'nin kapısını yine çaldı! Türkiye'de kadın kabin memuru alımı için başvuruları almaya başladığını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Flynas, Türkiye'de kadın kabin memuru alımı için başvuruları almaya başladı.
Başvuru Koşulları
-21 ile 31 yaş arasında olmak
-En az lise mezunu olmak
-Geçerli bir pasaporta sahip olmak
-Tıbbi açıdan herhangi bir engel bulunmamak
-Boy-kilo orantısına sahip olmak
-En az 160 cm boy uzunluğunda olmak
Flynas'ta Kabin Memuru Olmanın Avantajları şu şekilde listelediler:
*Ortalama 85 uçuş saati için yaklaşık 7.650 SAR = 2000 USD (Vergisiz) maaş
*Şirket tarafından ücretsiz konaklama ve ulaşım imkanı
*Sınırsız pas bilet hakkı
*Yıllık ülke içi seyahat izni
*Ayda üst üste dört gün izin hakkı
*Yılda 30 gün izin hakkı
Havayolu şirketi, başvuru sayısına göre önümüzdeki günlerde açık gün etkinliği düzenleyecek. Etkinliğin tarihi ve yeri, başvuru sayısına göre belirlenecek. Havayolu şirketi, adayları eğitim sonrasında ihtiyaca göre Dammam, Cidde ve Riyad'daki ana merkezlerinden birinde görevlendirecektir.
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