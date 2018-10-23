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Suudi Arabistan 'Rus şirkete 5 milyar dolar yatırım yapabiliriz' dedi, Rusya Kaşıkçı cinayetinde kıvırmaya başladı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Suudi Arabistan'ın Rus Novatek şirketine ait Arktik Sıvılaştırılmış Doğalgaz-2 projesine yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasına da değinen Dmitriyev, cinayetin soruşturulması ve suçluların cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek "Ancak Suudilerin ekonomik ve sosyal reform arzusu göz ardı edilmemeli" dedi.

23 Ekim 2018 Salı 20:14
Suudi Arabistan 'Rus şirkete 5 milyar dolar yatırım yapabiliriz' dedi, Rusya Kaşıkçı cinayetinde kıvırmaya başladı

Suudi Arabistan'daki kapsamlı bir yatırım konferansına katılan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rossiya 24 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Dmitriyev, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih'in Arktik Sıvılaştırılmış Doğalgaz-2 projesine yatırım yapabileceklerini söylediğini ifade etti.

Dmitriyev, Rus SİBUR firmasının da Suudi Arabistan'da kauçuk fabrikası kurmayı planladığını kaydetti.

'Kaşıkçı vakasının suçluları cezalandırılmalı'

Gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasına da değinen Dmitriyev, cinayetin soruşturulması ve suçluların cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek "Ancak Suudilerin ekonomik ve sosyal reform arzusu göz ardı edilmemeli" dedi.

Rus yetkili, Suudi Arabistan'ın reformlarının önemli ve desteklenmeye değer olduğunu vurguladı.

Novatek ve Fransız Total 25,5 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı

Mayıs ayında Novatek ve Fransız enerji şirketi Total, Arktik Sıvılaştırılmış Doğal Gaz-2 projesine katılımı öngören 25.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Novatek CEO'su Leonid Mihelson'un sözlerine göre Total, projede yüzde 10 paya sahip olacak ve bu oran yüzde 15'e kadar çıkarılabilecek.

Mihelson, eylül ayındaki açıklamasında Çinli CNPC şirketinin Total'le aynı koşullara sahip olacak şekilde projeye dahil olabileceğini belirtmişti.

Arktik Sıvılaştırılmış Doğal Gaz-2 projesine 20-21 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:14
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan
  3. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih
  4. Dmitriyev
  5. Arktik Sıvılaştırılmış Doğalgaz-2 projesi
  6. Total
  7. Arktik Sıvılaştırılmış Doğal Gaz-2 projesi

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