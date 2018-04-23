Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'yu hedef alan 2 füzeyi engelledi
Suudi Arabistan medyası, Yemen'deki Husilerin, Aramco'ya ait bir petrol tesisine iki balistik füze fırlattığını duyurdu.23 Nisan 2018 Pazartesi 17:59
Suudi Arabistan'ın El-Masirah televizyonu, petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisin hedef alındığını, fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Aramco'ya ait petrol tesisinin bulunduğu yer, Kızıl Deniz kıyısındaki Cizan kenti.
Kaynak: Reuters
YORUM YAZ