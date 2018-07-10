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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'e asker sevkiyatı yaptı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilere karşı operasyon yürütülen meşru yönetim yanlısı birliklere katılmak üzere Yemen'e bir tugay gönderdiği açıklandı.

10 Temmuz 2018 Salı 21:55
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'e asker sevkiyatı yaptı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilere karşı operasyon yürütülen Hudeyde kentindeki meşru yönetim yanlısı birliklere katılmak üzere Yemen'e bir tugay gönderdiği belirtildi.

Yemen'deki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçleri Husilere karşı operasyonların devam ettiği Hudeyde kentinde Batı Sahili Cephesi'ndeki yönetim yanlısı birliklere katılmak üzere bir tugay gönderdi.

Söz konusu tugaydaki askerlerin, koalisyon güçleri gözetiminde 3 ay boyunca yoğun bir eğitimden geçtikten sonra bugün aşamalı olarak Taiz'in Muha ilçesine gönderilmeye başlandığı, daha sonra da buradan Hudeyde'ye sevk edileceği kaydedildi.

Tugayda bulunan asker sayısı ve uyruklarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Konuyla alakalı koalisyon güçlerinden ya da Yemen hükümetinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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