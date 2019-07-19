0553 313 94 23

Suudi Arabistan Mısırlı 300 hacı adayını geri gönderdi

Suudi Arabistan, Mısırlı 300 hacı adayını "turist vizesi" ile geldikleri gerekçesiyle geri çevirdi

19 Temmuz 2019 Cuma 18:55
Suudi Arabistan Mısırlı 300 hacı adayını geri gönderdi

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan, turist vizesi ile kutsal topraklara giden Mısırlı 300 hacı adayının ülkeye girişine izin vermedi.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Suudi Arabistan'a girişlerine izin verilmeyen Mısırlı 300 hacı adayı ülkeye geri gönderildi.

Söz konusu hacı adaylarının işlemlerinin yapılmasının ardından Mısır'a girişlerinin tamamlandığı belirtildi.

Konu ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanlığı ise hac organizasyonu yapan şirketler aracılığı ile hac vizesi dışında "turist" ve "ziyaret" gibi vizeler alan hacı adaylarının Mısır'dan çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Mısır hava yolu şirketi Egypt Air yönetimi, ilk hacı kafilesinin taşıyan uçağın kutsal topraklara gitmek üzere dün havalandığını duyurmuştu.

Egypt Air yetkilileri, bu sene 70 bin hacı adayı için 350 sefer düzenlenmesinin planlandığını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:55
  1. 300 Hacı
  2. adayı
  3. çevirdi
  4. geri
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son şampiyon Galatasaray, Avusturya'da sahaya çıktı
    1. Son şampiyon Galatasaray, Avusturya'da..
    2. Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye..
    3. Gökhan Siverek, Ergene Velimeşespor’da
    4. İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın..
    5. Arjantinli futbolcu Campi,..
    6. Antalya'da kaybolan çocuk bulundu
    7. Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
    8. Yeni partiye ilişkin son anket..
    9. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    10. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    11. FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan..
    12. Şehit Ünal memleketine uğurlandı
    13. Yayladere’de ’Öncelik Hayatın, Öncelik..
    14. Dünya Eskrim Şampiyonası
    15. Erzincan’da 20’si çocuk toplam 45 kişi..
    16. Çankırı’da sahte para operasyonu: 3..
    17. Milletvekili Tutdere çiftçilerin..
    18. Polis karakoluna 15 Temmuz şehidinin..
    19. Göl suyu çekildi, yerini koyun..
    20. GÜNCELLEME - Ataşehir'de otoyol..
    21. Nizip’te orman yangını
    22. Hamas'tan Lübnan'daki Filistinlilerin..
    23. Para nakil aracı kamyon ile çarpıştı:..
    24. Samsun’a şehit ateşi düştü
    25. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    26. Selden zarar gören Kışla esnafı..
    27. Malezya'da hava kirliliğinden..
    28. Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı!..
    29. Mudanya Kadın Meclisi’nden İMO’ya..
    30. Suudi Arabistan Mısırlı 300 hacı..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı