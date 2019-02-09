0553 313 94 23

"Suudi Arabistan medya imparatorluğu kurmak istiyor"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Suudi Arabistan yönetiminin, Vice Medya’yla ülkesinin imajını düzeltmesi ve aynı zamanda bir medya imparatorluğu kurmasına yardım etmesi için anlaşma yapmaya çalıştığını yazdı

09 Şubat 2019 Cumartesi 04:37
"Suudi Arabistan medya imparatorluğu kurmak istiyor"

WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan yönetiminin özellikle batı dünyasındaki imajını düzeltmek için önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan yönetiminin yaptığı görüntülü çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Vice Medya'yla ülkesinin imajını düzeltecek ve aynı zamanda bir medya imparatorluğu kurmasına yardım etmesi için bir anlaşma yapmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, "Muhammed bin Salman uluslararası bir medya imparatorluğu kurarak rakip ülkelerle mücadele etmek ve ülkesinin imajını düzeltmek istiyor." ifadelerine yer verdiği habere referans olarak ise "Suudi Arabistan’ın imaj çalışmalarının içerisinde yer alan kişileri" gösterdi.

Gazete, haberinde Riyad yönetiminin Vice medya grubuyla bir anlaşma yaparak "medya imparatorluğu" kurmaya çalıştığını bildirdi.

Wall Street Journal, Arap dünyası üzerinde özellikle Türk dizilerinin ve Al Jazeera haber kanalının etkili olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'’ın medya üzerinden kurulan söylemi kendisinin kontrol etmeye çalıştığını kaydetti.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından sonra Riyad yönetiminin çabalarının "zora girdiğine" dikkat eçeken gazete, Vice medya grubuyla yapılacak anlaşmanın Kaşıkçı olayından dolayı "mümkün olamayabileceğini" belirtti.

Gazete ayrıca, Vice medya grubunun geçen yıla göre yüzde 10 oranında bir küçülmeye gittiği yönünde bir bilgi paylaşarak, Vice medya grubunun ekonomik olarak Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyabileceğini yazdı.

Öte yandan haberde, Suudi Arabistan yönetiminin hali hazırda İndependent, Bloomberg gibi batı dünyasının önde gelen yayın kuruluşlarıyla çeşitli anlaşmalar yaptığına dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 04:37
  1. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  2. Muhammed bin Salman
  3. Suudi Arabistan
  4. Vice medya grubu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Suudi Arabistan medya imparatorluğu kurmak istiyor"
    1. "Suudi Arabistan medya imparatorluğu..
    2. Avustralya'daki fırtına 40 bin ev ve..
    3. Myanmar'daki şiddet için "uluslararası..
    4. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    5. Filistin ABD'nin Polonya'da..
    6. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    7. Serdar Ali Çelikler'den flaş yorum:..
    8. Eski hakem Ahmet Çakar: Alper Ulusoy..
    9. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    10. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy:..
    11. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Kayserispor'un..
    12. Mısır ve Tanzanya Victoria Gölü'nü..
    13. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    14. Nadir görülen hastalıklar için Meclis..
    15. GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobil tırla..
    16. Bağdadi'ye darbe girişimi! Öldürüldüler
    17. YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki..
    18. Kartal'da çöken bina
    19. Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine..
    20. ABD'nin Suriye'den çekilme tarihini..
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"