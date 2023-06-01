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Ekonomi ‘Suudi Arabistan Krallığı’ bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Talep patladı, 'başladık' diyerek duyurdular
Ekonomi

‘Suudi Arabistan Krallığı’ bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Talep patladı, 'başladık' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-06-01 17:17:00 -
‘Suudi Arabistan Krallığı’ bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Talep patladı, 'başladık' diyerek duyurdular

Suudi Arabistan Krallığı’nın düşük maliyetli havayolu Flynas, Ed Dammam-İstanbul arasındaki seferlere başlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Krallığı’nın düşük maliyetli havayolu Flynas, bir noktadan daha İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı. Şirket, Haziran ayından itibaren 2023 yaz sezonunda Asya ve Avrupa'da yeni destinasyonlar ekleyeceğini duyurmuştu.

Flynas'a ait HZ-NS53 kuyruk tescilli Airbus A320neo tipi uçak bugün XY839 sefer sayılı uçuşla Ed Dammam'dan havalanarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koydu.

Flynas'ın bugün başlatılan Ed Dammam-İstanbul arasındaki seferleri, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilecek.

Türkiye'de büyümeye devam ediyor

Flynas, ayrıca Riyad'daki King Khalid Uluslararası Havalimanı'ndan Antalya'ya da sefer düzenleyeceğini duyurmuştu.

Şirket halihazırda, Cidde, Medine, Riyad'dan da İstanbul'a uçuş gerçekleştiriyor.
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Flynas'ın Dammam'dan Trabzon'a ve Cidde'den Bodrum'a iki rota ekleyeceği biliniyor.

Airpotthaber

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